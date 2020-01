We kwamen van de week al met het bericht dat de T-800 Terminator zijn opwachting zou maken in Ghost Recon: Breakpoint. Het in-game evenement is inmiddels van start gegaan, maar Ubisoft wil graag nog even laten zien hoe de strijd tussen de Ghosts en de Terminator precies werkt.

Hiervoor heeft de Franse uitgever en ontwikkelaar een reeks gameplay beelden gepubliceerd, waarin we zien hoe een team van Ghosts met man en macht samenwerken om de gevreesde cyborg neer te halen. Het filmpje duurt zo’n vijf minuten en kun je hieronder bekijken: