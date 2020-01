Gisteren kon je lezen dat spelers van zowel GTA Online als Red Dead Online verschillende bonussen kunnen ontvangen naar aanleiding van het breken van records eind vorig jaar. Dat is niet het enige goede nieuws, ook Rockstar heeft voor zichzelf niet te klagen als het gaat om de verkopen van de twee genoemde games.

Samen zijn Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2 goed voor een totaal van 150 miljoen verkochte exemplaren. Wat de verdeling tussen de twee precies is, is niet bekend, maar in november liet Rockstar nog weten dat GTA V op 115 miljoen zat dus een simpel rekensommetje vertelt ons dat Red Dead Redemption 2 de 30 miljoen inmiddels ruimschoots voorbij is.

Die laatste verscheen eind vorig jaar voor de pc, dus dat heeft de verkopen ongetwijfeld verder de hoogte in gestuwd. Duidelijk is wel dat wat Rockstar aanraakt in goud verandert, dat bewezen ze met GTA V eerder al en nu opnieuw met de game in het Wilde Westen.