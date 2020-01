Stranded Deep is al een flink aantal jaar verkrijgbaar voor de pc en zou eigenlijk al eerder als port richting de PS4 komen. Sinds dat nieuws werd het volledig stil rondom deze survival game en wisten we niet of Beam Team Games nog wel de intentie had om een PS4-versie te maken. Deze stilte is verbroken, want de game is opnieuw aangekondigd voor de PS4.

Je speelt in Stranded Deep als een overlever van een vliegtuigcrash die terecht komt op een onbewoond eiland. Zo ver het oog kan zien ben je omringd door de eindeloze zee en het is aan jou om te overleven. Zoek materialen voor gereedschap om beschutting te bouwen en zie van het eiland af te geraken. Voedsel is ook niet aanwezig, dus dat wordt zoeken naar vissen in het water. Hieronder kan je de eerste trailer van deze game zien.

Wanneer Stranded Deep verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. De ontwikkelaar geeft via Twitter aan dat de game mogelijk eind maart kan verschijnen, maar durft dat nog niet met zekerheid te zeggen.