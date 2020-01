Uit het niets zonder aankondiging is er plots een nieuwe titel in de PlayStation Store verschenen, namelijk Music Racer. Deze game is nu verkrijgbaar en hierin draait het allemaal om zo goed mogelijk op de beat te racen. Zie het als Guitar of DJ Hero in de vorm van een racegame en dan heb je een aardig beeld.

In deze met neonlicht gevulde game race je op verschillende nummers en draait het om zo goed mogelijk met de muziek mee te rijden. Zoals je in de trailer kunt zien, moet je proberen bepaalde objecten op te rapen tijdens het racen om zo een zo hoog mogelijke score te krijgen. Obstakels en beloningen worden gegenereerd door de desbetreffende soundtrack. De game bevat 14 levels en 25 aanpasbare auto’s.

Music Racer is voor €6,99 te koop in de PlayStation Store en bij interesse kan je hier terecht.