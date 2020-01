Het was even slikken toen Microsoft liet zien dat zij voor de volgende Xbox kiezen voor een tower-design. Heel goed voor de koeling, minder praktisch voor diegene met een tv-kast met beperkte ruimte. Desalniettemin een gewaagde design keuze en het kan zo maar zijn dat Sony hetzelfde gaat doen.

Mocht dat nou gebeuren, dan laat het concept design van Youngwhan Kim alvast zien hoe dit er zo ongeveer uit zou kunnen komen te zien. Het PS V logo is niet doorgegaan, maar het concept design is dan ook al een aantal jaren oud, maar momenteel relevanter dan ooit.

Ook interessant om te weten, het is morgen precies 7 jaar geleden dat Sony op de laatste vrijdag van de maand in januari 2013 de PS4 reveal aankondigde, dus laten we hopen dat ons morgen hetzelfde staat te wachten.