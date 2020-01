Eerder deze week liet id Software weten dat DOOM Eternal geen microtransacties zal bevatten. De game maakt echter wel gebruik van een Battle Pass-achtig progressiesysteem, waardoor de indruk ontstond dat er alsnog een betaalelement aan de game zou zitten, dit valt gelukkig erg mee.

Aangezien microtransacties niet de beste reputatie hebben, komen ontwikkelaars/uitgevers de laatste tijd steeds vaker met een Battle Pass op de proppen. Zo kunnen ze zeggen dat ze geen gebruik maken van microtransacties, maar er wordt simpelweg op een andere manier – die in grote lijnen wel dezelfde functie heeft – hetzelfde financiële resultaat behaald.

DOOM Eternal maakt dus ook gebruik van zo’n Battle Pass-achtig progressiesysteem, maar dan kosteloos. Een woordvoerder van Bethesda heeft laten weten dat gamers niet bang hoeven te zijn voor kosten hieromtrent. Je speelt de game, verdient XP en je ontgrendeld zo cosmetische items en dat allemaal zonder verborgen kosten.

“There’s no paid Battle Pass in the game either. You play the game, earn XP, and unlock cool cosmetics. That’s it.”