De kleurrijke game Yooka-Laylee and the Impossible Lair is natuurlijk al een tijdje verkrijgbaar, maar om de verkopen opnieuw een boost te geven heeft uitgever Team17 besloten een demo uit te brengen.

Deze demo is vanaf nu te downloaden uit de PlayStation Store. Er zit geen tijdslimiet op de demo en, als je besluit de game na het spelen van de demo aan te schaffen, kun je de savefile gewoon overdragen naar de volledige game.