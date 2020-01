Eerder deze maand berichtten we jullie al over de plannen van Netflix om een vertolking van de The Witcher franchise in film-vorm uit te brengen. Goed plan, zeker met het recente succes van de serie. Maar het zal niet geheel dezelfde focus hebben.

In tegenstelling tot deze serie zal de film de spotlight bieden aan Vesemir, de nukkige mentor van Geralt. De film speelt zich af ‘lang voordat Vesemir zijn kennis deelt met de jonge Geralt’. Een kort overzicht van wat we mogen verwachten van de film is ondertussen al op Netflix verschenen.

De film zal uitkomen onder de naam ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ en zal nog vóór het tweede seizoen van The Witcher verschijnen. Een precieze releasedatum werd nog niet genoemd.