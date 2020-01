Zit je in Borderlands 3 te springen om zeldzame loot? Dan is nu de tijd daar om de game te spelen. Er is een mini evenement gaande dat ervoor zorgt dat elke ‘Rare Chest’ je meer zeldzame loot oplevert en waarmee je je kans op legendarische items vergroot.

Het ‘Rare Chest Riches’ mini evenement is inmiddels van start gegaan en zal tot en met 13 februari duren. Dit geeft je meer dan genoeg tijd om betere wapens en schilden te bemachtigen.

Buiten het evenement is er ook een hotfix doorgevoerd. Deze zorgt er voor dat de spawn en drop rates van Rare Spawns, Hammerlock Hunts en Targets of Opportunity worden verhoogd, wat hun Legendary drop rates en Anointed kansen gelijk trekt met bazen.

Daarnaast zal het huidige Takedown at the Maliwan Blacksite scaling event, dat automatisch de moeilijkheidsgraad van de missie schaalt om het formaat van de player party te matchen, voor altijd gecontinueerd worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit tot vandaag zou duren.