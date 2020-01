De Electronic Entertainment Expo ofwel E3 staat al decennia bekend als hét moment in het jaar waar alle belangrijke aankondigingen worden gedaan. Een beurs waar velen heen wilden, maar wat niet mogelijk was doordat het zich puur op de industrie richtte. Daar kwam een paar jaar terug verandering in doordat de organisatie besloot consumenten toe te laten en die vorm neemt nu toe.

Niet langer kan de E3 nog specifiek als een vakbeurs omschreven worden, zeker dit jaar niet meer gezien de ESA (organisatie) het evenement aan het veranderen is naar een soort festival. Nu wordt die omschrijving niet specifiek aangehaald in hun plannen voor de E3 2020, maar daar komt het wel simpelweg op neer.

De beurs dit jaar is een “nieuwe en gerevitaliseerde ervaring voor iedereen” met veel verrassende gasten, experimentele zones en bijzondere podium ervaringen. Wat we daarvan mogen verwachten is niet helemaal duidelijk, maar dat alles wil de ESA combineren met een digitaal programma voor streams.

Hoe het allemaal zal uitpakken is afwachten, maar gezien Sony dit jaar niet aanwezig is en ook verschillende uitgevers nu hun eigen evenement organiseren, lijkt het erop dat de dagen van de klassieke E3 officieel over zijn. Jammer? Of een goede zaak? Laat het hieronder weten.