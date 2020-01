Sony PlayStation kwam onlangs met een manier om terug te blikken op het afgelopen jaar. Via een speciaal daarvoor ingerichte website kon je op eenvoudige wijze een leuk overzicht creëren van al je statistieken. Nu is er nog een andere manier om terug te blikken en dat dankzij TrueTrophies.

Deze website heeft een tool gemaakt waarmee je terug kan kijken op de afgelopen 10 jaar. Door een account daar aan te maken – als je die nog niet hebt – en je PSN-account daaraan te koppelen, kan alle Trophy informatie opgehaald worden. Het resultaat is een gedetailleerde infographic.

Die toont allerlei details van jouw speelgedrag met betrekking tot Trophies over de afgelopen 10 jaar en dat is best leuk om even te doen. Interesse? Dan kan je hier terecht.