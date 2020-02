Er komt heel wat kijken bij het maken van een nieuwe Netflix-serie. Om je een idee te geven wat zich allemaal op een set afspeelt geeft Henry Cavill – de acteur die Geralt speelt – je een kijkje achter de schermen door middel van twee video’s.

In de eerste video focust Cavill op het ‘Blaviken gevecht’ in de serie, die geschoten is in één take. In de tweede video vertelt de acteur meer over de zwaarden van The Witcher. Beide video’s zijn erg interessant en kan je hieronder bekijken.