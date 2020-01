Epic Games heeft de nieuwe update voor Fortnite: Chapter 2 recent vrijgegeven en het gaat dit keer om update 2.54. Dit is een kleine update die niet veel aanpast, maar het verhelpt wel een klein aantal problemen. Het meest opvallende is het tijdelijk verwijderen van de Ziplines.

Spelers kunnen deze voor een korte tijd niet gebruiken, want er was een probleem met deze manier van oversteken. Wat dit probleem precies is, wordt niet omschreven in de patch notes. De Ziplines zullen hoogstwaarschijnlijk weer snel terug zijn, dus veel zorgen hoeven de spelers zich niet te maken.

Hieronder kan je de patch notes van update 2.54 bekijken. Het tweede seizoen binnen Chapter 2 zal van start gaan op 20 februari.