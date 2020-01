Het einde van Apex Legends seizoen 3 komt nu wel erg dichtbij. Op 4 februari mogen we het vierde seizoen genaamd ‘Assimilation’ evenals een nieuwe Legend verwelkomen. Nog niet zo lang geleden leek Forge de nieuwe Legend te worden, maar hij werd in een interview door de mysterieuze Revenant vermoord. Het lijkt erop dat we dus met Revenant aan de slag gaan.

Dit vermoeden wordt nu bevestigd dankzij de launch trailer van het aankomende seizoen. Hierin zien we Revenant volop in actie en krijgen we wat meer van zijn achtergrond mee. Zo is deze in rood geklede huurmoordenaar meer robot dan mens en hij kan alle soorten van oppervlaktes beklimmen. Ook krijgen we zijn geestvorm te zien wat ongetwijfeld ook terug te vinden zal zijn in de game.

Hieronder kan je de launch trailer bekijken en een eerste blik op Revenant werpen.