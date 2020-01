Na de aankondiging van Elden Ring enige tijd geleden heeft ontwikkelaar From Software helaas bar weinig concrete informatie losgelaten. Er gaat echter wel veel speculatie rond, waarvan sommige info meer geloofwaardig is dan het andere.

De meest recente informatie lijkt vanuit een betrouwbare bron te komen, namelijk From Software insider Omni. Al vaker deelde hij informatie uit officiële bronnen dat nog onbevestigd was, maar later bleek te kloppen en dat maakt het natuurlijk net wat geloofwaardiger.

Zo vertelt hij dat Elden Ring speelt als een soort ‘open veld’, zoals Shadow of the Colossus en qua uiterlijk zal het veel invloeden van het Schotse landschap met zich meebrengen. Ook zal de game dynamische weesomstandigheden bevatten met een dag- en nachtcyclus.

Het huidige design zal tevens een aantal sleutelelementen van de game beïnvloeden, maar uit de woorden van Omni konden we niet precies opmaken hoe dat exact in zijn werk zal gaan.

Er zullen niet enkel open plekken zijn, want we mogen ook een aantal ‘corridors’ verwachten waarin we ons zullen begeven. Deze zullen hand in hand gaan met de grote open secties en dat is coherent aan de verandering die Miyazaki aangaf als ‘een evolutie van Dark Souls’.