Star Wars Battlefront II is al geruime tijd uit, maar DICE blijft de game ondersteunen met nieuwe content en dat lijkt niet snel te gaan stoppen. Deze week zouden spelers de iconische BB-8 en zijn kwaadaardige variant BB-9E ontvangen, maar de update bleef uit. Nu blijkt deze update te zijn uitgesteld door DICE.

De ontwikkelaar meldt dat er tijdens het testen van de content plots problemen ontstonden die ze eerst moeten herstellen. Daarom besluit DICE de verwachte update uit te stellen naar volgende week. Naast de twee droids komen er dan ook nieuwe ruimteschepen en andere content naar de game.

Wanneer de update nu precies verschijnt is nog onduidelijk. Binnenkort horen we daar uiteraard meer over en dan lees je het hier op onze site.