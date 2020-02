Special: Waar is Bluepoint Games mee bezig voor de PlayStation 5? – Bluepoint Games staat bekend om zijn remasters en remakes voor allerlei platformen. Al geruime tijd is deze ontwikkelaar bezig met een nieuwe remake voor de PlayStation 5. Daarover doen ze niet geheimzinnig, maar over de game in kwestie wel. Met veel tweets en hints op het internet blijven ze zelf het vuurtje aanwakkeren, maar de grote vraag is natuurlijk waar ze mee bezig zijn. De studio heeft inmiddels veel projecten op zijn naam staan. Denk zoal aan de Team ICO HD Collection, de Shadow of the Colossus remake, de God of War HD collectie en voor de Xbox 360 hebben ze de eerste Titanfall game geport. Gezien ze de laatste jaren vooral bezig zijn geweest met titels van en voor Sony, verwachten we dat we iets vanuit die hoek gaan zien.

Wat zijn zoal opties?

We hebben zelf wel een idee wat de mogelijkheden kunnen zijn en noemen er in dit artikel vijf op, uiteraard met de nodige onderbouwing. Laatst hebben we gemeld dat het project een nieuwe grafische standaard moet zetten en tevens kon de ontwikkelaar kwijt dat ze de samenwerking met Sony erg op prijs stellen. Reden genoeg om in de bibliotheek van PlayStation-games te duiken om te kijken naar geschikte kandidaten.

Killzone

Het is alweer een flinke tijd geleden dat Killzone verscheen, sterker nog, dit is zelfs twee generaties geleden. Guerrilla Games zette zich met de eerste Killzone op de kaart en dat was aanleiding genoeg voor Sony om later de studio op te kopen. Nu is er nog een tweede franchise die in de spotlights staat, namelijk Horizon. Men verwacht (en hoopt) dat het vervolg op Horizon: Zero Dawn zijn opwachting op de PlayStation 5 zal maken, of dat de game op z’n minst in ontwikkeling is. Tel daarbij het gerucht op dat Guerrilla bezig zou zijn met een reboot van de SOCOM franchise en dan blijft er nog maar weinig ruimte over voor een nieuwe Killzone. Na Shadow Fall is er een leegte ontstaan, dus dat zou prima opgevangen kunnen worden door Bluepoint Games door de eerste Killzone van een remake te voorzien. Gezien de PlayStation 4 lanceerde met Killzone: Shadow Fall, zou een ‘nieuwe’ Killzone bij de release van de PlayStation 5 niet verkeerd zijn.

Syphon Filter

De laatste Syphon Filter werd uitgebracht voor de PSP met de subtitel ‘Logan’s Shadow’. (SIE) Bend Studio was verantwoordelijk voor deze geweldige portable game(s), maar ze hebben zich al lang niet meer met deze franchise beziggehouden. Bend Studio heeft bovendien een nieuw IP leven ingeblazen onder de noemer Days Gone en met het succes zijn er genoeg fans die ongetwijfeld snakken naar meer. Dus logischerwijs kan je eerder een Days Gone 2 verwachten dan dat zij teruggaan naar een oude franchise. Toch leent Syphon Filter zich wel voor een remake, desnoods als een gebundeld geheel van meerdere games. Met het gemis van een Splinter Cell en Metal Gear Solid kan Sony dat mooi opvullen door de fans van dit soort titels te voorzien van een ‘nieuwe’ tactische espionage shooter.

Demon’s Souls

Van alle games wordt Demon’s Souls het vaakst aangehaald als grootste kanshebber voor een remake en in deze tweet leek de ontwikkelaar er naar te hinten. Het Soulsborne genre is populairder dan ooit en alles wat From Software aanraakt verandert in goud. Met Sekiro: Shadows Die Twice als Game of the Year in 2019 zijn de verwachtingen voor Elden Ring zeer hooggespannen. Het had overigens weinig gescheeld of we hadden nooit iets van die titels vernomen of gekregen, want Demon’s Souls was een project dat zo goed als dood was. Totdat Miyazaki aan het roer kwam te staan, toen werd de game afgerond en uitgegeven. Hoewel bijna geen enkele uitgever dat wilde doen buiten Japan, was het Sony die besloot de ontwikkelaar te helpen met een wereldwijde release. Demon’s Souls was zeker niet perfect en viel haast te omschrijven als een beta voor Dark Souls, maar het kent wel enorm veel fans. Een grafische facelift en een technische verbetering zou deze game als heruitgave magnifiek kunnen maken, zeker met de zorg van Bluepoint Games.

ICO

The Last Guardian was een PS4-game die zeker nog even mee kan qua grafische presentatie en ook Shadow of the Colossus heeft natuurlijk een weergaloze remake behandeling gehad. De enige titel die dan nog overblijft is natuurlijk ICO! Hoewel Bluepoint zelf al de HD collectie van ICO en Shadow of the Colossus heeft gerealiseerd voor de PS3, zou een remake behandeling van ICO zeker niet misstaan. Het is immers een type game waar ze nu wel bekend mee zijn en na Shadow of the Colossus zouden ze alles tot in perfectie kunnen maken voor de PlayStation 5. ICO is een artistiek spektakel, misschien wel meer dan zijn (spirituele) opvolgers, dus een next-gen behandeling zou onvoorstelbaar indrukwekkend kunnen zijn. De emoties en mysteries maken deze game zeer uniek en daarom zou het eigenlijk zonde zijn als dit de enige titel van Team ICO zou blijven zonder een remake behandeling.

The Legend of the Dragoon

De uitspraak van “een nieuwe grafische standaard zetten’ doet bij ons meteen een belletje rinkelen. Een RPG kan natuurlijk een grafisch spektakel vormen en fans schreeuwen al eeuwenlang om een remaster of remake van The Legend of the Dragoon. Een RPG met een intrigerend verhaal die de nodige populariteit heeft gekend op de originele PlayStation. In dit bericht vertelde Bluepoint dat het huidige project er een is waar ze het meest trots op zijn. The Legend of the Dragoon van een remake voorzien is een vrij complexe aangelegenheid, gezien het inmiddels een behoorlijk oude game betreft en dat naar de huidige standaard omzetten vormt een uitdaging. We geven het toe, dit is misschien wat vergezocht, maar hoop doet leven. Sony heeft jarenlang niks met deze game gedaan en daarom zou het geweldig zijn als The Legend of the Dragoon onder handen genomen wordt door Bluepoint Games.

Dit was ons lijstje van vijf games die allen door Bluepoint Games een opfrisbeurt zouden kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk genoeg andere games die kandidaat staan, zoals een Ape Escape of dat de nieuwe horror titel van Sony een ‘reimagination’ van Siren is, maar die discussie laten we aan jullie. Wat verwachten jullie van Bluepoint te zien? Is het een bekende franchise? Of zijn ze juist bezig met iets wat we totaal niet zouden verwachten, maar waar we wel blij van worden? Of zijn de geruchten te hardnekkig en is het Demon’s Souls? Roept u maar!