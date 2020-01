For Honor is nu al enkele jaren verkrijgbaar, maar wordt door Ubisoft nog regelmatig van nieuwe content en updates voorzien. We zijn inmiddels al in het vierde jaar van de game terechtgekomen en we mogen binnenkort weer nieuwe content verwachten. Ubisoft heeft meer details vrijgegeven over het aankomende seizoen dat op 6 februari van start gaat.

In Hope – het eerst seizoen van dit jaar – krijgen spelers nieuwe uitrustingen, wapens, in-game events en meer voorgeschoteld. De wereld van For Honor zal veranderen in het teken van hoop en hieronder zie je meer over het verhaal van dit seizoen. Spelers kunnen tevens aan de slag met een nieuwe Battle Pass dat in een zowel gratis als premium vorm komt.