De PlayStation 4 is deze console generatie de absolute heer en meester als het gaat om het aantal verkopen met meer dan 106 miljoen verscheepte units. Wie het ook heel erg goed doet, is Nintendo met de Nintendo Switch. Deze hybride handheld/console lanceerde bijna drie jaar geleden en heeft in de tussentijd meer dan 52 miljoen units weten te verkopen.

52 miljoen is al meer dan de legendarische SNES en het is volgens Niko Partners analist Daniel Ahmad zelfs ook meer dan de Xbox One. Nintendo heeft er slechts 34 maanden over gedaan om 52 miljoen units te verkopen van de Nintendo Switch, terwijl Microsoft al 74 maanden bezig is en dit aantal nog niet heeft weten te bereiken.

Ook interessant is het feit dat de Nintendo Switch sneller verkoopt dan de PS2 alsook de PS4. De Wii deed het nog net ietsje beter, maar mocht de Nintendo Switch het huidige tempo weten vol te houden, dan kan de Nintendo Switch nog wel eens meer units gaan verkopen dan de PS4.