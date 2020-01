EA heeft zijn mening geuit over de next-gen consoles zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het bedrijf zegt dat wat deze nieuwe consoles kunnen, mensen zal gaan verbazen. “It will blow your mind”, zoals EA dit heel mooi omschrijft. Tijdens de bekendmaking van EA’s cijfers over Q3 2020 werd het bedrijf gevraagd naar hun plannen voor de next-gen consoles. EA wilde niet specifiek ingaan op de details en de games die zij in ontwikkeling hebben, maar EA deelde wel kort hun visie op de nieuwe hardware.

“The power of the new consoles is gonna be substantially greater than existing consoles,” zegt EA CFO Blake Jorgensen tijdens de call. “We can do a lot more [with PS5 and Xbox Series X]. Things we’re doing will blow people’s minds.”