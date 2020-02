Januari was niet echt een hele bijzondere maand als het op de release van nieuwe games aankomt. Ook februari is wat dat betreft geen maand met Triple-A releases, hoewel Dreams natuurlijk wel een geval apart is. Verder zien we deze maand nog Zombie Army 4 verschijnen, alsook het derde deel van Monster Energy Supercross en nog wat andere titels.

Hieronder alle releases van februari op een rijtje.

Week van 7 februari

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 (PS4)

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Dawn of Fear (PS4)

Week van 14 februari

Dreams (PS4)

Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4)

Street Fighter V: Champion Edition (PS4)

Darksiders: Genesis (PS4)

The Yakuza Remastered Collection (Day One Edition) (PS4)

Glass Masquerade 2: Illusions (PS4)

Underhero (PS4)

Week van 21 februari

Hunt: Showdown (PS4)

Draugen (PS4)

Bayonetta & Vanquish (10th Anniversary Bundle) (PS4)

Azur Lane: Crosswave (PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late|cl-r| (PS4)

Week van 28 februari

Two Point Hospital (PS4)

Romance of the Three Kingdoms XIV (PS4)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4)

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (PS4)

Ga jij deze maand nog een game halen? Laat het ons hieronder weten!