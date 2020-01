EA heeft gisteren tijdens de bekendmaking van de cijfers voor het derde kwartaal van het financiële jaar 2020 bekengemaakt wat hun plannen voor komend jaar zijn. Zo zal de uitgever tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 acht games gaan uitbrengen. Het gaat hier dan om vier games in het teken van een sport en vier non-sport games.

De sport games zullen gebaseerd zijn op gevestigde IP’s, zoals Madden, NHL en FIFA. De andere is alleen nog een beetje onduidelijk en we weten niet of NBA Live dit jaar alweer haar terugkeer zal maken en een eventuele UFC-game kan ook nog in de pijplijn zitten. De vier games die niets met sport te maken hebben moeten ook nog aangekondigd worden, al weten we vrijwel zeker dat Battlefield hier niet bij gaat zitten.

De enige game die we zeker weten is Medal of Honor Above and Beyond, exclusief voor de Oculus Rift en er komen ook nog eens vier games uit als onderdeel van EA’s Originals Label. Daarnaast brengt EA ook nog twee mobiele games uit, welke nog aangekondigd moeten worden.

Welke drie andere games EA dus als grote titels in de markt gaat zetten is nog onbekend, maar het is redelijk logisch om te verwachten dat dit next-gen launch titels gaan zijn.