Het duurt niet al te lang meer voordat we eindelijk opnieuw met Final Fantasy VII aan de slag kunnen. De remake van deze game zal in episodes verschijnen en de eerste staat gepland voor 16 april later dit jaar en die datum komt nu steeds dichterbij.

Square Enix heeft om de game weer onder de aandacht te brengen een nieuwe trailer uitgebracht en die zit vol met allerlei fragmenten uit cut-scènes, gameplay, bekende gezichten en nog veel meer. Dat maakt de trailer zeker de moeite waard om even te bekijken en tevens wordt het nieuwe themanummer ‘Hollow’ geïntroduceerd.

Hoe Hollow tot stand is gekomen kun je in de video hieronder bekijken, die ons een kijkje achter de schermen gunt. Zet zeker even de ondertiteling aan, anders is het lastig te volgen.