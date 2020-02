De derde grote Star Wars-titel van gamegigant EA bleek een schot in de roos te zijn. Ondanks wat kritiek scoorde de game goede punten bij de critici, maar bovenal werd de game erg gesmaakt door de fans en dat is ook EA niet ontgaan. EA onthulde namelijk de resultaten van het derde kwartaal van het huidige fiscale jaar en bleef hierbij even stilstaan bij Star Wars Jedi: Fallen Order.

Initieel werd verwacht dat Jedi: Fallen Order op het einde van het fiscale jaar 2020 zo’n zes tot acht miljoen exemplaren verkocht zou hebben, maar de kaap van acht miljoen verkochte exemplaren is inmiddels aan het einde van het derde kwartaal al gehaald. Vandaar dat EA de verwachtingen heeft bijgesteld en momenteel hoopt om de kaap van tien miljoen exemplaren te bereiken vooraleer het fiscale jaar ten einde loopt.

CEO Andrew Wilson van EA sprak bovendien even kort over eventuele nieuwe content voor de game:

β€œAny kind of live service or additional content would be different than what we would see in an Ultimate Team or an Apex Legends.

But this team who is working on this is one of the most creative teams in our company and certainly in the industry who are thinking about where to take this journey next for players that love this style of play.”