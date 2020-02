Net wanneer je dacht dat One Piece: Pirate Warriors 4 geen nieuwe trailers meer zou kunnen krijgen, komt Bandai Namco nog even langs met, je raadt het nooit, nieuwe trailers! Opnieuw worden twee personages kort even voorgesteld terwijl we ze aan het werk kunnen zien. Ditmaal staan Carrot het kawaii konijn en visman Jinbe centraal. Beide trailers kan je hieronder bekijken.

One Piece: Pirate Warriors 4 is vanaf 27 maart onder ons.

Carrot

Jinbe