De creatieve stal van Dreams blijft ons maar pareltjes geven en de game is zelfs nog niet eens officieel uit. YouTuber Bearly Regal, die ons eerder al de Dreams-versie van Cyberpunk 2077 gaf, is namelijk terug en opnieuw heeft hij een PS1-demake van een grote titel nagemaakt in Dreams. Ditmaal aan de beurt: The Last of Us: Part II.

De demake plaatst je in de schoenen van Ellie die haar geliefde vaderfiguur Joel moet zien terug te vinden. Ellie heeft echter geen wapens bij zich en de Clickers rondom haar kunnen erg hard bijten… Of deze locatie ook in de echte game terug te vinden zal zijn, is uiteraard niet zeker. De Naughty Dog-versie van The Last of Us: Part II laat jammer genoeg nog ietwat langer op zich wachten en zal pas vanaf 29 mei te verkrijgen zijn.

Na een lange tijd in early access vertoefd te hebben, komt de creatieve “game” Dreams later deze maand eindelijk uit op 14 februari. De PS1-demake van The Last of Us: Part II kan je hieronder in al zijn PS1-glorie bewonderen.