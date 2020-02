Sinds de release van Death Stranding heeft Kojima Productions meerdere updates voor de game uitgebracht. Soms brachten deze updates ook nieuwe features met zich mee en dat is ook nu weer het geval met patch 1.10, die nu beschikbaar is om te downloaden.

Deze nieuwe update is behoorlijk klein, maar voegt wel een fijne functie aan de game toe. Je kan er nu namelijk voor kiezen om de steeds terugkerende animatie wanneer je een BT tegenkomt niet meer te laten zien. Standaard zie je, wanneer je een BT nadert, iedere keer een kort fragment waarin de Odradek aan het scannen is. Mocht je deze repetitieve animatie vervelend vinden, dan heb je nu dus de mogelijkheid om dit uit te schakelen.

Verder zorgt de update ook nog voor diverse verbeteringen die de prestaties van de game moeten verbeteren, zo blijkt uit de onderstaande changelog.

【News】There is an update for #DeathStranding launched today! The update now enables you to change the settings to not have the effect when you encounter the BTs every time. Make sure to change your settings from the title screen to do so. #TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/9J4k2hc0Cs

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) January 31, 2020