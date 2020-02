Sony heeft de nieuwste verkoopcijfers bekendgemaakt als het aankomt op software voor de PlayStation 4 en hieruit blijkt dat de grens van een miljard games is gepasseerd. In totaal zijn er nu 1.181 miljard PS4-games verkocht. Het gaat hier puur om verkochte games, dus downloadbare content zit niet bij dit aantal inbegrepen. Wel betreft het hier logischerwijs een combinatie van first-party games en third-party software.

Dat de grens van een miljard verkochte games is bereikt is erg indrukwekkend en daarmee is de PlayStation 4 ook officieel de PlayStation 3 voorbijgestreefd als het aankomt op software verkoopaantallen. Voor de PS3 zijn er tot op heden namelijk 999.4 miljoen games verkocht. De PlayStation 4 staat nu op de tweede plek wat betreft verkochte software. Voor de PS2 zijn namelijk nog aanzienlijk meer games verkocht, die teller staat op 1.53 miljard.

Uit de data die Sony heeft vrijgegeven blijkt verder nog dat er in het afgelopen jaar ongeveer 257 miljoen games voor de PlayStation 4 zijn verkocht, wat natuurlijk ook niet mis is.