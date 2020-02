De release van Zombie Army 4: Dead War is nu erg dichtbij en logischerwijs hebben we onlangs dan ook meer beelden van de game gezien en is er nieuwe informatie gedeeld. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn, dan helpt de onderstaande video met weer nieuwe gameplay wellicht.

Het gaat om een video van PlayStation Access, die goed is voor ruim twintig minuten aan nieuwe gameplaybeelden. Het spel wordt in de video door twee spelers in coöp gespeeld, waardoor je dus ook een goede indruk krijgt van hoe de ervaring met meerdere spelers is.

Zombie Army 4: Dead War komt op 4 februari uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.