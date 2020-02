Bandai Namco heeft weer nieuwe beelden van Captain Tsubasa: Rise of New Champions gedeeld. Deze keer gaat het om een video die bijna acht minuten duurt en nieuwe gameplay laat zien. Aan goals geen gebrek in deze wedstrijd, dus check de video vooral om een indruk te krijgen van de actie op het veld.

Vorige maand werd Captain Tsubasa: Rise of New Champions aangekondigd en vorige week verschenen er ook al gameplaybeelden. De game van ontwikkelaar Tamsoft is gebaseerd op de Japanse mangaserie Captain Tsubasa. Spelers kunnen tijdens de voetbalwedstrijden speciale moves gebruiken om het hun tegenstander lastig te maken.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions staat op de planning voor een release in 2020, maar wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend. Het spel verschijnt voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.