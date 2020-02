Bigben Interactive en Zordix Racing hebben weer nieuwe beelden laten zien van de off-road simulatiegame Overpass. In een nieuwe video toont één van de ontwikkelaars wat de kern van de gameplay inhoudt. Hij demonstreert wat je zoal te wachten staat om van punt A naar punt B te komen.

Overpass schotelt je namelijk tracks voor met allerlei obstakels en het is aan jou om uit te vinden hoe je de finish het snelste kunt bereiken. Dit doe je met één van de officieel gelicenseerde quads of buggy’s die in het spel aanwezig zijn.

Bekijk de nieuwe gameplay van Overpass hieronder.