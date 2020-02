Met de Remote Play feature van Sony kun je PlayStation 4-games streamen naar andere apparaten zoals een pc of mobiele telefoon. Sony heeft naar willekeurige klanten een enquête verstuurd over de feature en daarin wordt de interesse in diverse Remote Play functies gepeild, die momenteel nog niet bestaan. Via Reddit is een deel van de vragenlijst gedeeld en daaruit blijkt dat Sony interessante mogelijkheden verkent.

Eén van de mogelijkheden die Sony in de enquête voorlegt, is een slim/portable DualShock controller die je makkelijker mee kunt nemen onderweg. Ook vraagt Sony of er interesse is om Remote Play volledig offline te kunnen gebruiken, al wordt er niet uitgelegd hoe het dan zou werken zonder internetverbinding.

Verder in de enquête wordt ook de mogelijkheid voorgesteld om PS1-games en PS2-games via Remote Play te spelen. Daarnaast wil Sony weten of Remote Play ook voor andere apparaten zoals de Nintendo Switch, AppleTV en AndroidTV beschikbaar moet worden gesteld. Remote Play gebruiken met een Xbox controller of een toetsenbord en muis behoort ook tot de mogelijkheden die Sony in de enquête heeft opgenomen.

De enquête bevat nog meer vragen over Remote Play mogelijkheden, via het Reddit-bericht kun je daar meer over lezen. Het is natuurlijk niet zo dat we al deze functies ook daadwerkelijk kunnen verwachten in de toekomst. Wel geeft het aan dat Sony nadenkt over nieuwe mogelijkheden voor Remote Play en hierdoor krijgen we in ieder geval inzicht in welke functies er verkend worden.