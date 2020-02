The Wonderful 101 is een actie-avonturengame die in 2013 exclusief voor de Nintendo Wii U verscheen. De game, waarin je de controle krijgt over een grote groep superhelden die de wereld tegen een buitenaardse invasie moeten beschermen, is gemaakt door de bekende ontwikkelaar PlatinumGames. De studio zou de game nu ook graag naar de PlayStation 4 willen brengen, als we afgaan op een nieuw gerucht.

Het gerucht begon met een video van het YouTube-kanaal GameXplain. Hierin werd verteld dat twee verschillende bronnen konden bevestigen dat PlatinumGames een port van The Wonderful 101 wil uitbrengen voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch en wellicht ook voor de Xbox One.

De ontwikkelaar zou dit aan diverse uitgevers hebben voorgelegd, maar geen enkele partij zag dit zitten, aldus de YouTuber. Daarom zou PlatinumGames nu een Kickstarter-campagne willen lanceren om de nieuwe versies van The Wonderful 101 mogelijk te maken.

Liam Robertson van DYKGaming, die doorgaans als betrouwbare bron wordt beschouwd, meldde niet veel later op Twitter dat het gerucht inderdaad klopt. Volgens Robertson heeft PlatinumGames nu zelf de controle over het IP van The Wonderful 101 en niet Nintendo, die de game oorspronkelijk uitgaf. Daarom zou het spel nu ook voor andere consoles zoals de PS4 kunnen verschijnen.

Er zijn nog enkele andere aanwijzingen die het gerucht nog geloofwaardiger maken. Zo hebben speurneuzen al een Kickstarter-profiel van PlatinumGames gevonden, dat momenteel nog op privé staat. Ook deelde de studio eerder deze week een opvallende foto op Twitter. Hierop is Hideki Kamiya te zien, die de director van The Wonderful 101 was. Op het scherm achter hem is als tijdstip 1:01 te zien, wat natuurlijk een goede hint naar iets rondom de game zou kunnen zijn.

Het is afwachten of het allemaal klopt, maar al met al zijn er behoorlijk wat aanwijzingen die erop lijken te wijzen dat The Wonderful 101 wellicht ook naar de PlayStation 4 gaat komen. Mogelijk komen we hier al vrij snel achter, want volgens het gerucht zou PlatinumGames de Kickstarter-campagne komende week willen aankondigen.