Review: Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 – Het is altijd goed om te zien als een serie met elk nieuw deel een stap in de goede richting zet. Milestone wist dit vorig jaar te doen met Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2. Het eerste deel was een beetje karig qua modi, maar dat werd in het vervolg aangepakt en zodoende was het een betere game. De minpunten van deel 2 waren de vele en wat lange laadtijden en nieuwe features in de carrière modus die de game geen goed deden. Ook de presentatie was niet bepaald spectaculair. Het is daarom niet meer dan logisch dat we er vanuit mogen gaan dat deze punten in het derde deel zijn aangepakt.

Git Good

Heb je nog nooit een game uit deze franchise gespeeld? Dan zal je bij de eerste race direct merken dat het niet gaat om een standaard racer. Waar je in de meeste racetitels alleen gas hoeft te geven en te sturen, moet je nu ook rekening houden met het verplaatsen van het gewicht van de – ditmaal mannelijke of vrouwelijke – rijder. Doordat het parkoers vol hobbels en bobbels zit en je in de modder rijdt, moet je constant de houding van de bestuurder aanpassen. Doe je dat niet, dan ga je onderuit. Je bent tijdens het racen dus constant aan het werken. Dit vraagt om heel veel gewenning, ook al kan je de moeilijkheidsgraad op verschillende manieren aanpassen. Als je de besturing eenmaal onder de knie hebt, dan krijg je een hele leuke racer te spelen, die anders aanvoelt dan het gros in het genre en ook een uitdagende moeilijkheidsgraad kent. De game geeft zich letterlijk niet snel gewonnen.

Nieuwe physics

De grootste verbetering van Monster Energy Supercross 3 is volgens de ontwikkelaar de nieuwe physics en dat is direct te merken tijdens het spelen. Je krijgt nu echt het gevoel dat je met een motor door de modder aan het rijden bent. Je bent wel wendbaar, maar je voelt dat je met een zware gemotoriseerde tweewieler door een mulle ondergrond moet. Dat is niet alleen realistisch, het voelt ook heerlijk aan. Helaas is het niet allemaal goud wat er blinkt wat betreft de physics. Zo kan je motor soms rare capriolen uithalen en een klein tikje tegen een omheining kan bij een zeer lage snelheid een te dramatische val opleveren. Het is jammer dat dit soort dingen de pret af en toe iets drukken van een voor de rest geweldig gevoel van motorrijden.

De verbeterde physics zijn het enige wat er verbeterd is wat betreft gameplay. Het is tof dat de besturing en het gevoel van het motorrijden realistischer zijn, maar er is meer nodig om van een echt vervolg te mogen spreken. Op het gebied van graphics zijn er in ieder geval weinig tot geen verbeteringen te bespeuren. Buiten de races om kan je zien dat de motorrijders er wat beter uitzien, maar tijdens de wedstrijden zie je nagenoeg geen verschil met het tweede deel. Als er al verbeteringen zijn doorgevoerd op grafisch niveau, dan vallen deze in ieder geval nauwelijks op als je aan het racen bent. Het ziet er zeker niet slecht uit, maar dat viel ook al over Monster Energy Supercross 2 te zeggen. Wel moet aangestipt worden dat de presentatie best aardig is en dat dit dus een verbeterpunt is ten opzichte van het tweede deel.

Schreeuwen om meer

Als we naar de modi kijken, dan weet Monster Energy Supercross 3 in ieder geval genoeg content te bieden. Zo zijn er onder andere losse wedstrijden te spelen, er is een challenge modus waarin je bepaalde opdrachten moet vervullen en er is natuurlijk een carrière modus. Voor de laatstgenoemde heeft Milestone besloten deze te downgraden in vergelijking met vorig jaar. Er zijn nu wel eindelijk officiële teams beschikbaar, maar de modus bestaat voor de rest uit hoofdzakelijk het rijden van wedstrijden. Er zijn geen andere mogelijkheden, opdrachten of uitdagingen of wat dan ook om voor wat variatie te zorgen. De nietszeggende features van vorig jaar zijn wel verdwenen, maar er is niets voor teruggekomen om het geheel op te laten leven. De carrière modus is dus heel erg basic en kaal; het schreeuwt om een meer uitgebreide versie.

Andere modi die vorig jaar ook al aanwezig waren zijn Compound, waar je in een open gebied komt en verschillende opdrachten kan doen, en een online modus. Hier zijn wel wat kleine aanpassingen in gedaan, die het spel ten goede komen, maar ze zijn weer niet zo sterk dat ze echt een speerpunt voor de game vormen. Compound kan je in coöp spelen en online wedstrijden hebben wat extra modi gekregen en hierin het belangrijkste: dedicated servers. De online wedstrijden verlopen daardoor heerlijk soepel en zonder problemen, dus je kan optimaal genieten van deze modus. Alle parkoersen van de Supercross zitten natuurlijk in de game, maar ben je deze zat, dan kan je ook zelf je eigen banen maken. Ben je zelf niet zo creatief, dan kan je parkoersen die andere spelers hebben gemaakt downloaden en spelen. Zo is er altijd wat nieuws te ontdekken.

Meer van hetzelfde

Het is jammer dat je over de game in het algemeen niet kan zeggen dat er echt altijd iets nieuws te ontdekken is. Alles wat er in grote lijnen is, was er vorig jaar ook al. De verbeteringen zijn te summier en de game voelt meer aan als een geüpdatete versie van Monster Energy Supercross 2 dan een compleet nieuw deel. Daar komt nog bij dat Milestone nog steeds niet de laadtijden heeft aangepakt, die vrij veel voorkomen en lang duren. Zoals je hebt kunnen lezen is de presentatie wel beter en zijn de nietszeggende features uit de carrière modus verdwenen, maar buiten dat lijkt de game gewoon te veel op zijn voorganger. Het is nog steeds leuk vermaak, maar het is nagenoeg hetzelfde vermaak als wat we vorig jaar al hadden.