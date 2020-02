Het is een tijdje stil geweest rond de coöperatieve zombie-shooter World War Z, maar vanaf deze week wordt die stilte verbroken. De eerste update van het nieuwe jaar staat dan gepland, maar als je grote hopen nieuwe content had verwacht, zal je misschien wat van een koude kermis thuiskomen. De voorlopige verwachtingen van de update werden in de onderstaande tweet op het officiële Twitter-account van de game geplaatst.

Concreet kunnen we dus nieuwe skins verwachten onder de noemer ‘The Professionals’, gepaard met wat bug fixes en verbeteringen aan de Horde modus. Wat deze fixes en verbeteringen dan precies inhouden, zal hoogstwaarschijnlijk onthuld worden in een toekomstige changelog. We houden jullie alleszins op de hoogte!