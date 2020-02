Wat gaan we nou krijgen? Na een jarenlange stilte rondom het Silent Hill IP, lijkt het erop dat fans van deze bekende horrorserie binnenkort weer voldoende nieuwe content voor de kiezen zullen krijgen. Er circuleren namelijk sinds enkele dagen geruchten dat meerdere nieuwe Silent Hill-games in ontwikkeling zouden zijn en nu wordt plots aangekondigd dat een nieuwe film die op het IP gebaseerd is momenteel op de planning staat.

Dit nieuws werd aangekondigd door regisseur Christophe Gans in een recent interview.

“I have two horror film projects with Victor Hadida. I am working on the adaptation of the video game Project Zero [Fatal Frame]. The film will take place in Japan. I especially don’t want to uproot the game from its Japanese haunted house setting. And we’re also working on a new Silent Hill. The project will always be anchored in this atmosphere of a small American town, ravaged by Puritanism. I think it’s time to make a new one.”