Wanneer Wizards of the Coast – vooral bekend als uitgever van bordspellen, waaronder het nog steeds immens populaire Magic: The Gathering – zijn zinnen zet op videogames, spitsen wij alvast enthousiast onze oren. Het bedrijf heeft namelijk recent de studio Archetype Entertainment opgericht, die zal zetelen in Austin, Texas en zich uitsluitend zal richten op het in elkaar steken van virtueel spelplezier. Het bovenstaande screenshot moet ons alvast warm maken voor hun eerste project.

De kersverse ontwikkelaar wil nog niet al te veel informatie kwijt over hun eerste geesteskind. De game wordt een RPG met sterke sciencefictioninvloeden, waarin je als speler een persoonlijke reis doormaakt. Onderweg maak je – hoe kan het ook anders – diverse keuzes, die volgens Archetype verregaande gevolgen zullen hebben. Dat klinkt allemaal als dertien-in-een-dozijn verkooppraat, al moeten we toegeven dat het eerste screenshot bruist van potentie. We houden jullie op de hoogte.