Er is een tijd van komen en gaan. Zo luidt het gezegde alleszins. Wanneer een populaire studio als DICE echter op korte tijd twee klinkende namen verliest, fronsen wij toch even onze wenkbrauwen. De ontwikkelaar verloor vorige week al art director Jhony Ljungstedt na twaalf jaar trouwe dienst, maar nu gooit ook multiplayer producer David Sirland na elf jaar de handdoek in de ring. Zowel Ljungstedt als Sirland speelden jarenlang een belangrijke rol voor de Battlefield franchise.

Een echte reden voor hun vertrek wisten we niet op te vissen, al vermoeden we dat recente door EA ingevoerde veranderingen in leiderschap invloed hadden op de beslissing. Sirland pende wel een lang bericht aan de Battlefield community, waarin hij braaf en diplomatisch afscheid neemt. Interessanter wordt het echter wanneer je in het commentaarvak gaat neuzen en daar tussen de lijnen door merkt dat Sirland niet altijd even tevreden was met de richting die de franchise insloeg.

Wat hij daar precies mee bedoelt? Daar hebben we voorlopig het raden naar. De nadruk ligt hier evenwel op het woord “voorlopig”, want Sirland geeft ook aan dat hij later – wanneer zijn staat van dienst er effectief op zit – meer informatie zal geven. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.