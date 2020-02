Bungie behoeft als ontwikkelaar inmiddels geen introductie meer. Voor de Xbox-consoles maakte de studio de nog steeds tot de verbeelding sprekende Halo trilogie, om vervolgens ook multiplatform het heelal op te zoeken met de Destiny games. Nu ze (vriendschappelijk) hun banden met uitgever Activision doorgeknipt hebben, houdt iedereen verwachtingsvol de adem in. Wat heeft de ontwikkelaar nog voor ons in petto?

Wel, Destiny 3. Hoogstwaarschijnlijk. En een nieuwe IP, die in een recente jobvacature omschreven wordt als “komisch” en “luchtig”. Bungie zoekt namelijk een ‘incubation art director’, oftewel iemand die alle kunstaspecten van de game in goede banen kan leiden. De omschrijving van het spel in kwestie klinkt alvast veelbelovend; een luchtige ervaring met de nodige humor kunnen we vandaag de dag immers allemaal wel gebruiken.

“Would you like to work on something comedic with lighthearted and whimsical characters? Do you think a lot about how art impacts gameplay, how character design can enable fan cosplays, or how character poses and environments speak to different cultures all around the world? As the Incubation Art Director, you will define the look of a new Bungie IP and work on all aspects of art to guide a prototype on the path to production.”