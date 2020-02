We hadden een poosje terug al een foto voor jullie van de gebruikersinterface van een PlayStation 5 development kit. Dit was alleen nog een erg vroege versie van de software op de console en inmiddels hebben we een foto van een wat nieuwere versie. Op de foto hierboven zie je dat er een aantal design keuzes zijn gemaakt door Sony die we mogelijk ook op de retail versie terug gaan zien.

Zo lijkt de bovenste rij nu gereserveerd te zijn voor games en de onderste rij voor applicaties. Op de PS4 mengen deze met elkaar, wat soms wel eens voor verwarring kan zorgen. Door de bovenste rij exclusief voor games te houden, breng je mogelijk wat meer overzicht naar het menu. Verder zie je heel duidelijk dat Sony de ervaring die de PS4 met zich meebrengt ook op de PS5 wil behouden.

De looks van een devkit interface is niet per se een garantie dat het retail product er ook zo uit komt te zien, maar destijds met de PS4 lag het behoorlijk dichtbij de uiteindelijke interface die lanceerde op de console zelf.