De 3D-artist Giuseppe Spinelli, ook wel bekend onder de naam Snoreyn, heeft een nieuwe video gedeeld op zijn YouTube-kanaal (via Reddit) van een door hem ontworpen DualShock 5.

Deze videoproductie is wel wat meer dan je standaard concept design, Spinelli heeft namelijk heel goed gekeken naar de patenten van de DualShock 5 en hier zijn design op gebaseerd. Hij neemt ook de hedendaagse features in acht, zoals een USB-C connector en hij heeft letterlijk alles verwerkt in dit retevette design.

Wel zijn er heel duidelijk invloeden te vinden van bijvoorbeeld de Razer Raiju, maar we verwachten dat Sony hier zelf ook met een schuin oog naar heeft gekeken voor het ontwerp van de DualShock 5.