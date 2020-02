Morgenmiddag rond het middaguur zullen de gratis PlayStation Plus games van een update voorzien worden en dat betekent dat we met nieuwe games aan de slag kunnen. In februari hebben we niet te klagen, want we krijgen The BioShock Collection, The Sims 4 én Firewall: Zero Hour.

Kortom, niet twee games zoals gebruikelijk, maar zelfs vijf games als je de drie BioShock games apart telt. Met de komst van deze games is het wat betreft de huidige games bijna klaar, dus mocht je de games van januari nog niet hebben binnengehaald, via deze weg een reminder dat te doen.

In januari kregen we The Nathan Drake Collection en Goat Simulator, die kan je hier en hier vinden.