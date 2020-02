Gamers verzinnen de gekste manieren om zichzelf voor een grotere uitdaging te plaatsen. Zo zijn er genoeg video’s te vinden van mensen die games op een ongebruikelijke manier uitspelen. Denk bijvoorbeeld aan de gamer die Dark Souls probeert uit te spelen met een broodrooster, of dat gamers een game doorlopen met de gitaar van Guitar Hero.

Creatief, uitdagend en volledig nutteloos, maar wel erg leuk om te zien. Nu is er een gamer die zelfs nog een stap verder gaat, want hij heeft van Death Stranding een heuse simulator gemaakt. Allen Pan, engineer en uitvinder, heeft een loopband aangepast zodat die zou werken met de game als een daadwerkelijke wandelcontroller.

Hij heeft de DualShock 4 nog steeds wel nodig om te sturen, maar het daadwerkelijk vooruit bewegen gaat door te lopen op de loopband. Nu is het niet 100% accuraat, maar het idee is desondanks erg creatief en bedoeld om beweging tijdens gamen te stimuleren; dat is wel gelukt als je de video hieronder ziet.