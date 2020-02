In de afgelopen maand heeft Arc System Works bijzonder veel van Granblue Fantasy: Versus laten zien, een 2D fightinggame die vooralsnog enkel een releasedatum in Japan had. Om al die beelden terug te zien kan je hier terecht, vandaag hebben we ook nog goed nieuws te melden rondom deze game.

De ontwikkelaar heeft samen met uitgever Cygames aangekondigd dat deze titel ook naar het Westen zal komen en wel op 3 maart. Het gaat hier dan om de Amerikaanse releasedatum, want over een Europese releasedatum is nog steeds niets gemeld. Maar als de game in Amerika verschijnt, dan zal de release in Europa niet achterblijven.

Verschillende retailers melden overigens dat de game hier op 27 maart moet verschijnen, maar zonder officiële bevestiging van de ontwikkelaar en uitgever houden we nog even een slag om de arm. Anders kan je de game altijd via Amerikaanse kanalen alsnog aanschaffen.