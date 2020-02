Het is de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat kan maar een ding betekenen: nieuwe gratis games voor PlayStation Plus abonnees. Deze maand mogen we absoluut niet klagen met maar liefst drie titels, waaronder een voor PlayStation VR. Alle games zijn inmiddels live gegaan in de PlayStation Plus sectie van de PlayStation Store en dat betekent dat je ze nu kan downloaden.

Via de links hierboven kom je direct op de betreffende pagina van de game in de PlayStation Store uit, zodat je ze kunt toevoegen aan je downloadlijst of op afstand kunt laten downloaden.