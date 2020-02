Dankzij een succesvolle Kickstarter-campagne die vorig jaar plaatsvond, is er een remaster van Ty the Tasmanian Tiger onderweg. Ontwikkelaar Krome Studios heeft laten weten dat de Nintendo Switch-versie op 31 maart zal verschijnen. De PlayStation 4-versie heeft nog geen exacte releasedatum, maar zal kort daarna in de PlayStation Store te vinden zijn.

De originele Ty the Tasmanian Tiger kwam in 2006 uit voor de PlayStation 2, Xbox en Nintendo GameCube. De platformer werd redelijk goed ontvangen door de pers, maar werd meer gewaardeerd door gamers. De game destijds gespeeld? Dan zul je ongetwijfeld blij zijn met de komst van een remaster.

Zoals je van een remaster mag verwachten, zal Ty the Tasmanian Tiger een hogere beeldresolutie hebben dan het origineel en dat zal ook gelden voor de textures. Tevens zullen de ‘particle effects’ zijn verbeterd, de game maakt gebruik van dynamische schaduwen en de camera zal worden aangepast, zodat deze de actie niet meer in de weg zal zitten. Voor de diehards zal er ook een ‘Hardcore Mode’ aanwezig zijn voor een extra uitdagende moeilijkheidsgraad.

Zodra de definitieve releasedatum voor de PlayStation 4-versie bekend wordt gemaakt, lees je het hier.