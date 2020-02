Met de release van Zombie Army 4: Dead War vandaag zijn gisteren de reviews online gegaan. Op verzamelsite Metacritic kunnen we nu een mooi overzicht van alle scores vinden en daaruit blijkt dat het gros van de media, waaronder wij, de game kunnen waarderen.

De game krijgt over het algemeen nette cijfers met een paar uitschieters van een 8.5, alsook een paar onvoldoendes. Het merendeel is echter van mening dat het een leuke en goede game betreft. Meer weten over Zombie Army 4: Dead War? Check dan hier onze review.