Sony is zich volop aan het voorbereiden wat betreft de PlayStation 5. En ondanks dat het stil is, zal het niet lang meer duren voordat de elektronicagigant meer informatie gaat delen. Naar verwachting zal dat tijdens een PlayStation Meeting zijn, die op korte termijn zal plaatsvinden.

Dat Sony er druk mee bezig is, dat blijkt wel uit de registraties van het handelsmerk ‘PlayStation 5’ en/of ‘PS5’. Nadat dit eerder al werd vastgelegd in Zwitserland, duiken nu ook registraties op in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië. Kortom, Sony is wereldwijd deze termen aan het vastleggen.

Nu is dat nieuws op zichzelf niet zo heel bijzonder, een bedrijf als Sony legt om de haverklap namen vast. Wel doet het nogmaals bevestigen dat er vooruitgang is op de achtergrond en het is letterlijk afwachten totdat de aankondiging komt dat de onthulling aanstaande is. We houden je zoals altijd op de hoogte.