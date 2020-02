Nu we weten dat ontwikkelaar CD Projekt Red enkele maanden extra tijd nodig heeft om Cyberpunk 2077 af te werken om ons zo de hoogste kwaliteit te garanderen, zijn de verwachtingen erg hooggespannen. Terecht, toch ten minste als we John Mamias van CDPR mogen geloven. In een recent interview sprak hij namelijk over de wereld van Cyberpunk 2077 en over wat er zoal te beleven valt als je even de sleur van de main quests beu zou worden.

Net zoals dat The Witcher 3, de vorige game van dezelfde ontwikkelaar, optionele contracten aan de speler aanbood, krijgt Cyberpunk 2077 een soortgelijk systeem. In Cyberpunk 2077 krijg je namelijk te maken met zogenaamde ‘Street Stories’, oftewel optionele missies die telkens een individueel en uniek verhaal vertellen van bepaalde personages in de wereld rondom je. Mamias omschrijft het als volgt:

“In Witcher 3, we did the open-world elements very late in the development process when we only had two or three people working on it or something. Now there’s, like, 15 people doing these open-world quests. There’s a couple of layers. There’s a passive layer, which is the vendors, then there’s the STSs, which are the street stories. I think there’s around 75 street stories. Then there’s minor activities as well. The street stories are like little quests. There’s story but there’s not, like, advanced cinematic storytelling sequences so much. They’re a way to explore the world and level-up your character. They’re all custom done. There’s nothing like that that’s automatically generated. There are set templates that the guys can use but each one is customized to make them feel unique. The world’s going to be filled with that stuff. It should feel really good.”

Om het even in vergelijking te zetten: The Witcher 3 had 26 contracten, terwijl Cyberpunk 2077 over zo’n 75 Street Stories zal beschikken. De straten herbergen duidelijk een hele hoop verhalen, die allemaal klaarstaan om verteld te worden vanaf 17 september, wanneer de game in de rekken ligt.