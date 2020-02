Alhoewel Fortnite misschien nog steeds de koning onder de Battle Royale games is, doet Apex Legends het vandaag de dag ook nog steeds erg goed. Andrew Wilson van EA sprak zo onlangs nog over de prestaties van hun populaire free-to-play titel en wat er zoal in de toekomst op de planning staat voor Apex Legends.

Eerst en vooral haalde hij het grote succes van seizoen drie aan, dat een groter aantal actieve spelers zag dan het vorige seizoen en dus enkel maar het team aanspoort om in de toekomst meer in te zetten op nieuwe Apex Legends content:

“It’s nearly one year since we took the industry by storm with Apex Legends and the strength and opportunity of this IP and live service continued to grow. Apex is an outstanding example of the innovation across our portfolio. Seasons of new content are coming at a regular cadence for the growing global community.

Season three was bigger than season two, with higher peaks in daily active users. Within those seasons in-game events are engaging players with content and challenges that show the imagination and creativity that we are continually pouring into the experience.”